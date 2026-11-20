Publicat 20 nov. 2026, 07:49 Actualizat 20 nov. 2026, 07:50 Sursă realitatea.net

Biletele de tren și abonamentele se scumpesc cu 6,61% din 13 decembrie 2026. Află cât va costa o călătorie Brașov–București și noile tarife CFR.

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