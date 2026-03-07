Viktor Orbán, mesaj dur pentru Volodimir Zelenski: „La maghiari nu funcţionează asemenea metode”
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis un mesaj ferm către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Budapesta și Kiev. Liderul ungar a declarat că presiunile sau criticile publice nu vor schimba poziția Ungariei.
„La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, a spus Orbán, sugerând că guvernul său nu va lua decizii sub influența declarațiilor venite din partea liderului ucrainean.
Relațiile dintre Ungaria și Ucraina au fost tensionate în ultimii ani, în special din cauza poziției Budapestei față de sprijinul acordat Kievului în războiul cu Rusia, dar și din cauza situației minorității maghiare din vestul Ucrainei.
Guvernul condus de Viktor Orbán a criticat în repetate rânduri sancțiunile impuse Moscovei și a cerut negocieri rapide pentru încheierea conflictului. În același timp, Budapesta s-a opus unor inițiative europene privind sprijinul militar pentru Ucraina.
Declarațiile premierului ungar vin într-un moment sensibil pentru regiune, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia continuă, iar liderii europeni încearcă să mențină unitatea în sprijinul acordat Kievului.
