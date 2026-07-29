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Concedieri în masă la fabrica de piese auto din România

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 29 iul. 2026, 13:12

Fabrica de componente auto din Jibou, județul Sălaj, își încetează definitiv activitatea joi, 30 iulie 2026, iar toți cei 96 de angajați vor fi disponibilizați printr-o concediere colectivă.

Anunțul a fost făcut miercuri, în ședința Colegiului Prefectural, de directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Corneliu Opre.

Angajatorul a respectat toate etapele legale ale procedurii, transmitând notificările în termenele prevăzute. Inițial, notificarea a vizat 116 salariați, însă numărul final al celor afectați a scăzut la 96, unii reușind între timp să se angajeze. Reprezentanții AJOFM au oferit deja servicii de preconcediere, informând angajații despre locurile de muncă vacante, rețeaua EURES și programele de formare profesională, calificare sau recalificare.

Potrivit presei locale, este vorba despre Joyson Safety Systems, cunoscută la deschiderea punctului de lucru din 2011 sub denumirea Takata. Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc. Aceasta este a doua concediere colectivă din Sălaj în 2026, după ce în aprilie o firmă din Surduc, din domeniul prelucrării lemnului, a disponibilizat 73 de persoane. La sfârșitul lunii mai, rata șomajului în județ era de 6,37%.

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