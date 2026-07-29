Economie· 1 min citire

Alertă pentru economia României: țara ar putea ajunge la „junk”, iar românii ar putea plăti credite mai scumpe

Alertă economică în România

Alertă economică în România

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 12:09
Sursărealitatea.net

Agențiile internaționale de rating urmăresc situația din România, iar țara noastră riscă să fie retrogradată la categoria „junk”, considerată nerecomandată investițiilor. În plină criză politică, verdictul privind ratingul de țară va fi anunțat în doar câteva zile și ar putea influența investițiile din următoarele luni, notează Realitatea PLUS.

Există un risc real ca retrogradarea să fie decisă la finalul acestei săptămâni. Un verdict nefavorabil ar transmite un semnal negativ investitorilor străini și ar putea afecta interesul acestora pentru România.

Trecerea ratingului de țară în categoria „junk” ar veni cu mai multe riscuri pentru economie. Printre consecințele posibile se numără creșterea presiunii asupra cursului valutar, dar și împrumuturi din ce în ce mai scumpe pentru români.

Surse au declarat pentru sursa citată că reprezentanții Guvernului și ai Ministerului Finanțelor ar fi avut mai multe discuții cu agențiile internaționale de rating în perspectiva acestor evaluări. Consultările ar fi avut loc inclusiv cu reprezentanții Fitch, agenția care urmează să anunțe la finalul acestei săptămâni verdictul privind ratingul României.

O nouă evaluare este așteptată săptămâna viitoare din partea agenției Moody’s. Cele două verdicte vor stabili modul în care agențiile de rating evaluează capacitatea României de a-și respecta obligațiile financiare și vor influența percepția investitorilor asupra țării în lunile următoare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alertaeconomicaJUNKcreditescumpiri

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe