INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut la 5.518 lei, în ianuarie 2026

Sursă: realitatea.net

Potrivit datelor INS, indicele câştigului salarial real a fost 94,5% în luna ianuarie 2026.

Câştigul salarial mediu net a fost 5.518 lei în luna ianuarie 2026, cu o scădere de 396 lei (-6,7%) în comparație cu luna decembrie 2025, iar câştigul salarial mediu brut a ajuns la 9.220 lei, cu 648 lei (-6,6%) mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2025, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (12.801 lei) şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (11.167 lei), iar cele mai mici în alte activităţi de servicii (2.871 lei) şi în activităţi de asistenţă socială, fără cazare (2.948 lei).

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,6%.

Comparativ cu luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 236,6%, cu 19,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în decembrie 2025.

„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”, notează INS.

În luna ianuarie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2025, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semificative scăderi ale salariului

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev. 3 s-au înregistrat astfel: între 21,5% şi 29,5% în activităţi juridice şi de contabilitate, telecomunicaţii, intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, alte activităţi extractive, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; între 13% şi 17% în fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, industria metalurgică, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, pescuitul şi acvacultura, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tranzacţii imobiliare, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de închiriere şi leasing, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi asociative diverse; între 10,0% şi 12,5% în cercetare-dezvoltare, activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, lucrări de geniu civil, tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi sportive, recreative şi distractive, fabricarea produselor din tutun, alte activităţi de servicii.

Potrivit INS, creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

În ceea ce priveşte cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează: între 7% şi 10,5% în alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică; între 1,0% şi 3,0% în transporturi aeriene, extracţia cărbunelui superior şi inferior, activităţi veterinare, activităţi de investigaţii şi protecţie, hoteluri şi alte facilităţi de cazare.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (-1,8%), respectiv în învăţământ (-0,2%). În sănătate şi asistenţă socială, câştigului salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă (+0,8%).