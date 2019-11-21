Economie· 2 min citire

Mărirea salariului minim, decisă săptămâna viitoare. Ministrul Muncii: Se lucrează cu trei scenarii

Mărirea salariului minim, decisă săptămâna viitoare. Ministrul Muncii: Se lucrează cu trei scenarii

Mărirea salariului minim, decisă săptămâna viitoare. Ministrul Muncii: Se lucrează cu trei scenarii

Scris de Marius Paul Publicat: 21 nov. 2019, 19:11

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că suma cu ...

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că suma cu care va fi mărit salariul minim, precum și modul de calcul vor fi stabilite săptămâna viitoare. Alexandru a precizat că se lucrează cu trei scenarii și nu a vrut să ofere informații suplimentare după ce marți premierul Ludovic Orban a anunțat că salariul minim ar putea fi majorat cu 7,2%.

„Decizia finală nu se ia în această săptămână. Mai avem întâlniri. Ne prezentăm în fața prtenerilor sociali cu 3 scenarii astfel încât să luăm împreună cea mai bună decizie. Va fi o creștere, acum lucrăm la scenariile care să arate care va fi această creștere. Dar scenariile pe care lucrăm ne arată diferite tipuri de creșteri. Spre sfârșitul săptămânii viitoare vom lua o decizie”, a precizat Violeta Alexandru.

„Nu ne interesează să anunțăm electoralist o anumită majorare, cum a făcut PSD, cu 100 de lei, ci această majorare să fie sustenabilă”, a spus și vicepremierul Raluca Turcan.

Nici Raluca Turcan, nici Violeta Alexandru nu au vrut să se pronunțe în legătură cu posibila creștere cu 7,2% a salariului minim pe economie, anunțată marți de Ludovic Orban, care însă nu a precizat dacă procentul se va calcula pentru brut sau net. Premierul nu a făcut nicio precizare nici în legătură cu diferențierea salariului minim pentru cei care au studii superioare.

Conform unor calcule, la un salariu minim brut de 2080 de lei, creșterea ar urma să fie de aproape 150 de lei, însă dacă procentul de 7,2% va fi aplicat la salariul minim net, adică suma pe care o ia angajatul în mână, creșterea ar urma să fie de aproximativ 90 de lei. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubnegocieri salarialecresteri salarialesalariul minimsalariul brutsalariul netministrul muncii

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe