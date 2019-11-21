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Economie· 2 min citire
Mărirea salariului minim, decisă săptămâna viitoare. Ministrul Muncii: Se lucrează cu trei scenarii
Mărirea salariului minim, decisă săptămâna viitoare. Ministrul Muncii: Se lucrează cu trei scenarii
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că suma cu ...
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