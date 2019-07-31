Oferta săptămânală de muncă în Sălaj. Peste 140 de joburi în mediul privat

Articol scris de Scris de Tesinschi Augusta

Sălăjenii cu minimum zece clase şi studii medii rămân în continuare cei mai căutaţi de angajatorii din mediul privat. În perioada 31 iulie - 7 august, prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj sunt disponibile 143 de joburi în mai multe domenii de activitate: producţie şi prestări servicii, industria lemnului, turism şi industria alimentară, industria confecţiilor şi comerţ. Angajatorii caută: strungari universali, electricieni întreţinere şi reparaţii, muncitori necalificaţi, îngrijitori clădiri, tractorist, operator calculator, zidari, zugravi, mecanic utilaj, tâmplari universali, confecţioneri tâmplărie aluminiu şi mase plastice, croitori, tapiţeri, ajutor bucătar, cofetar, barman, ospătar, agent trism, manipulant mărfuri, mecanici, vânzători, operator imagine, cameraman, montor emisie, specialist comunicare şi realţii publice, jurnalist, specialist marketing, designer grafică, reporter, casier, lucrător gestionar şi lucrător comercial. De asemenea, pentru persoanele cu studii superioare suntdisponibile cinci oferte: inginer electronist - un loc, şef coloană - un loc, director tehnic - un loc şi inginer construcţii - două locuri. Oferta de muncă este valabilă în municipiul Zalău şi Hurez. Pentru mai multe detalii persoanele interesate se pot adresa la sediul AJOFM Sălaj.