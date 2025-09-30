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Politica· 1 min citire
2,75 MILIOANE DE PENSIONARI VOR PRIMI ÎN DECEMBRIE A DOUA TRANȘĂ DE AJUTOR FINANCIAR. ANUNȚUL MINISTRULUI MUNCII
2,75 MILIOANE DE PENSIONARI VOR PRIMI ÎN DECEMBRIE A DOUA TRANȘĂ DE AJUTOR FINANCIAR. ANUNȚUL MINISTRULUI MUNCII
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi, în decembrie 2025, sprijinul financiar de 400 lei
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