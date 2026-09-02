Politica· 2 min citire

Angela Merkel, mesaj neașteptat de la București despre Rusia: „Trebuie să redeschidem dialogul cu Moscova”

Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei

Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat2 sept. 2026, 12:56
SursăRealitatea.net

Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a condamnat ferm invazia declanșată de Rusia în Ucraina, într-un interviu acordat în timpul vizitei sale în România. Venită la București pentru lansarea și promovarea volumului său, Merkel a susținut totodată că statele europene trebuie să păstreze perspectiva reluării dialogului cu Moscova.

Angela Merkel a declarat că acțiunile lui Vladimir Putin au încălcat grav normele dreptului internațional și au afectat arhitectura de securitate construită în Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Nu se poate trece peste” faptul că președintele Rusiei a încălcat principiile fundamentale ale dreptului internațional, a afirmat fostul lider german. În același timp, ea a subliniat că Rusia rămâne un stat cu care Europa ar trebui să încerce, la un moment dat, redeschiderea canalelor de dialog.

Merkel respinge ideea refacerii unui imperiu rus

Fostul cancelar a precizat că nu există nicio justificare pentru obiectivul atribuit lui Vladimir Putin, acela de a reconstrui un imperiu dispărut. Angela Merkel a respins categoric această abordare și a spus că atacul asupra Ucrainei, început în februarie 2022, va rămâne asociat cu numele liderului de la Kremlin.

Potrivit acesteia, invazia rusă a pus sub presiune ordinea europeană refăcută cu eforturi majore după 1945. Merkel a insistat că războiul din Ucraina nu poate fi separat de responsabilitatea politică a Moscovei pentru decizia de a declanșa ofensiva militară.

Angela Merkel: Europa trebuie să își consolideze relația cu SUA

În declarațiile sale, Angela Merkel a vorbit și despre parteneriatul transatlantic, pe care îl consideră esențial pentru securitatea Europei. Fostul cancelar german a apreciat că Statele Unite au interesul de a susține o Europă puternică, însă a adăugat că țările europene trebuie, la rândul lor, să își asume mai multe responsabilități.

Merkel a transmis că relația dintre Uniunea Europeană și SUA nu ar trebui pusă sub semnul întrebării. Din punctul său de vedere, alianța transatlantică va rămâne relevantă pe termen mediu, în contextul tensiunilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

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