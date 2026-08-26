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Medic din Arad, condamnat la trei ani cu suspendare după moartea unui nou-născut
FOTO: Arhivă
A asistat ilegal o naștere la domiciliu; perfuzia a fost atârnată de candelabru
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