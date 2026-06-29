Politica· 2 min citire

CSAT, convocat în plin război politic. Nicușor Dan discută strategia NATO și misiunile Armatei, la aceeași masă cu premierul demis

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 iun. 2026, 06:51

Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a stabili strategia României la viitorul Summit NATO de la Ankara. Ședința de importanță strategică se desfășoară însă într-un context politic critic, la masă luând loc un premier demis și un cabinet de miniștri interimari.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se va întruni astăzi, începând cu ora 15:00, sub conducerea președintelui Nicușor Dan. Pe agenda discuțiilor se află teme de o importanță strategică majoră, printre care aprobarea planului de participare a Armatei Române la misiuni externe în cursul anului 2027, dar și analiza efectelor generate de suspendarea certificatului ROMATSA.

Strategia României pentru Summitul NATO de la Ankara

Reuniunea de la Palatul Cotroceni este esențială și în perspectiva Summitului NATO de la Ankara, programat pentru zilele de 7 și 8 iulie. Președintele Nicușor Dan a subliniat că va folosi această platformă internațională pentru a-i prezenta omologului american, Donald Trump, și celorlalți lideri aliați, măsurile concrete prin care România continuă să își consolideze capacitatea militară și de apărare.

Discuții cruciale în plin conflict la vârful statului

Toate aceste decizii de securitate națională sunt luate însă într-un moment de maximă tensiune politică internă. Ședința CSAT se desfășoară în plin scandal între șeful statului și premierul demis, Ilie Bolojan. Relațiile dintre cei doi s-au degradat profund, după ce președintele l-a acuzat direct pe Bolojan de nesinceritate politică, reproșându-i că și-a schimbat radical poziția după ce a declarat în repetate rânduri că își dorește ca PSD să preia frâiele guvernării.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atac nicusor danbirou nicusor dancsat azi

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe