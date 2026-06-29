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Declarație de la Cotroceni: Nicușor Dan subliniază parteneriatul strategic dintre România și Israel

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 14:39

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Israelului, Isaac Herzog, că relațiile dintre cele două state se bazează pe un parteneriat solid, construit de-a lungul timpului în plan politic, economic și uman.

Șeful statului a evidențiat legăturile istorice dintre România și Israel, amintind contribuția importantă a cetățenilor israelieni originari din România la dezvoltarea statului israelian și la consolidarea relațiilor dintre cele două țări.

Vizita oficială a președintelui Isaac Herzog are loc în contextul comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iași. Cu această ocazie, Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor tragediei și a subliniat importanța păstrării memoriei istorice.

„Avem datoria să nu uităm asemenea evenimente, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete nici în România, nici în alte părți ale lumii”, a transmis președintele.

Totodată, șeful statului și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea discursului instigator la ură și a făcut apel la responsabilitate și dialog, subliniind că extremismul și radicalizarea trebuie combătute prin fermitate, dar și prin promovarea respectului reciproc între oameni, indiferent de religie, convingeri sau apartenență.

Nicușor Dan a arătat că România și Israel colaborează în domenii importante, precum economia, securitatea, industria de apărare, agricultura și tehnologia informației.

De asemenea, el a precizat că cele două state împărtășesc poziții comune în privința războiului din Ucraina și a principalelor provocări de securitate din regiune.

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