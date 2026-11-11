Cătălin Predoiu critică dur conducerea PNL: „Este iliberală”. Ce îi reproșează lui Ilie Bolojan
Cătălin Predoiu
Cătălin Predoiu critică actuala conducere PNL și deciziile lui Ilie Bolojan. Senatorul liberal propune alegeri interne și reconciliere pentru depășirea conflictului din partid.
Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal continuă, după ce senatorul Cătălin Predoiu a criticat public deciziile actualei conduceri a formațiunii. Fostul ministru de Interne consideră că măsurile adoptate împotriva liberalilor care au contestat în instanță hotărârile partidului sunt incompatibile cu principiile liberale și democratice.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Predoiu a descris decizia Biroului Politic Național al PNL drept una „golită de orice spirit liberal” și susține că actuala conducere riscă să transforme dezacordul politic într-un motiv de sancționare.
Criticile sale vizează în special ultimatumul transmis parlamentarilor liberali care au deschis acțiuni în justiție împotriva unor hotărâri adoptate în cadrul congresului partidului.
Cătălin Predoiu acuză presiuni asupra parlamentarilor PNL
Fostul prim-vicepreședinte al PNL consideră că solicitarea adresată liberalilor de a-și retrage procesele, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare, reprezintă o încălcare a principiilor democratice.
Predoiu subliniază că parlamentarii trebuie să aibă libertatea de a se adresa instanțelor atunci când consideră că drepturile lor au fost încălcate.
„Să presezi un parlamentar ales să renunțe la exercițiul unui drept constituțional în schimbul evitării excluderii din grupul parlamentar este departe de orice spirit liberal și democratic”, a transmis acesta.
Liberalul a precizat că nu face parte dintre persoanele care au contestat în instanță deciziile partidului, respingând astfel posibilitatea ca intervenția sa să fie interpretată drept apărarea unui interes personal.
În argumentația sa, Predoiu a invocat și celebra definiție a democrației formulată de Ion Rațiu: dreptul fiecăruia de a avea o opinie diferită și de a nu fi de acord cu ceilalți.
Ce îi propune Cătălin Predoiu lui Ilie Bolojan pentru rezolvarea conflictului din PNL
Dincolo de criticile aduse actualei conduceri, Cătălin Predoiu a prezentat și un plan în cinci puncte pentru depășirea conflictelor interne și reorganizarea partidului.
Printre măsurile propuse se numără:
Retragerea sancțiunilor adoptate în contextul tensiunilor interne din ultimele luni;
Reconcilierea politică între diferitele grupări din partid;
Acceptarea diversității de opinii și a orientărilor doctrinare;
Organizarea alegerilor interne în toate organizațiile teritoriale;
Convocarea unui congres după desemnarea democratică a liderilor de la nivel local până la conducerea centrală.
În opinia fostului ministru, unitatea partidului nu poate fi obținută prin presiuni sau sancțiuni, ci prin dialog, negociere și respectarea diferențelor de opinie.
Predoiu consideră că PNL trebuie să permită coexistența mai multor curente ideologice, inclusiv conservatoare, progresiste și social-liberale.
Predoiu critică lipsa alegerilor interne din organizațiile liberale
Un alt punct sensibil semnalat de senatorul liberal este modul în care sunt desemnați liderii organizațiilor teritoriale.
Potrivit acestuia, în numeroase filiale nu au mai fost organizate alegeri interne de mai mulți ani, iar conducerea unor structuri se bazează pe împuterniciri venite de la nivel central.
Predoiu avertizează că organizarea unui congres național fără alegeri prealabile în teritoriu ar ridica probleme de legitimitate democratică.
Acesta îi amintește lui Ilie Bolojan de reputația administrativă construită la Oradea și susține că aceleași principii de organizare și transparență ar trebui aplicate și în conducerea partidului.
„Un partid care vorbește despre democrație trebuie, înainte de toate, să o practice în interiorul său”, a transmis Cătălin Predoiu.
De unde a pornit conflictul din PNL
Disputa internă s-a intensificat după ce Biroul Politic Național al PNL a decis ca parlamentarii care au contestat în instanță hotărârile congresului partidului să își retragă acțiunile în termen de zece zile.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a susținut că liberalii care nu respectă această solicitare riscă să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.
Mai mulți membri ai partidului au contestat în justiție deciziile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. Printre aceștia se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.
Prin intervenția sa, Cătălin Predoiu se alătură vocilor liberale care solicită o schimbare de abordare în gestionarea conflictelor interne și o reorganizare a partidului pe baze democratice.
Rămâne de văzut dacă propunerile sale vor fi luate în considerare de conducerea PNL și dacă tensiunile dintre diferitele grupări liberale vor putea fi depășite prin dialog.
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