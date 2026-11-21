Publicat 21 nov. 2026, 20:52 Actualizat 21 nov. 2026, 20:54 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a declarat sâmbătă seara, în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”, de la Realitatea Plus, că la nunta fiicei lui Ilie Bolojan invitații ar fi fost avertizați să nu poarte haine de blană, pe fondul scandalului provocat de ținutele de lux ale social-democraților. Fostul ministru al Turismului a vorbit și despre folosirea mașinii și a ofițerului SPP pentru transportul nuntașilor, dar și despre rolul șefului Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.

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