George Simion reacționează după respingerea unei noi moțiuni în Senat: „PSD nu a votat-o, azi e ziua când e la guvernare”

O nouă moțiune dezbătută în Senatul României a fost respinsă, pe fondul lipsei de susținere din partea Partidului Social Democrat (PSD). Situația a generat reacții rapide în spațiul public, iar liderul AUR, George Simion, a criticat dur poziția social-democraților.

Mesajul lui George Simion

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, George Simion a declarat: „O nouă moțiune pică în Senat: PSD nu a votat-o, azi e ziua când e la guvernare. Lăsați în comentarii mesajul vostru pentru Grindeanu ”.

Prin această postare, liderul AUR a încercat să atragă atenția asupra ceea ce el consideră a fi o lipsă de implicare a PSD în susținerea inițiativelor parlamentare.

Moțiunea respinsă făcea parte dintr-o serie de demersuri ale opoziției menite să sancționeze activitatea guvernului. Cu toate acestea, fără sprijinul PSD, inițiativa nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru adoptare.

