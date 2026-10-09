Liviu Dragnea, dezvăluiri explozive despre George Simion, încă din 2023: Coldea este mentorul lui George Simion

În ianuarie 2023, fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat la Realitatea Plus că George Simion ar fi omul fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Dragnea susținea că informația i-ar fi fost transmisă, cu peste zece ani în urmă, de liderul UDMR, Kelemen Hunor. George Simion neagă „în totalitate aceste invenții” și spune că sunt „minciuni sfruntate”.
Mentorul lui George Simion este Florian Coldea. A fost de la început și va fi mereu, lucru spus mie chiar de Florian Coldea.
Prima discuție despre George Simion am avut-o cu Kelemen Hunor, prin 2014-2015, nu mai țin minte exact.
Care mi-a zis: „Tu știi că unul dintre oamenii pe care îi folosește SRI să atace maghiarimea este Simion?” Nu am știut. La câteva zile, l-am întrebat frontal pe Florian Coldea și a zis: <<Da>>, declara Liviu Dragnea in ianurie 2023.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a oferit o reacție, în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
Pe Liviu Dragnea nu l-am văzut și nu am mai vorbit cu el din primăvara anului 2019. Eu nu i-am spus lui Dragnea că mentorul lui Simion este Coldea. Această discuție nu a avut loc niciodată. Habar n-am cine este mentorul lui Simion. Nu cred că am vorbit despre Simion în acea perioadă. El (Simion - n.r.) nu era în Parlamentul României, a declarat Kelemen Hunor.