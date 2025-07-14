MOȚIUNEA DE CENZURĂ A FOST RESPINSĂ ÎN PLEN

Moțiunea de cenzură inițiată de Opoziție după ce Cabinetul Bolojan și-a angajat răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale a fost respinsă luni de plenul reunit al Parlamentului.

S-au înregistrat 134 de voturi "pentru" și 4 voturi "împotrivă", dintr-un total de 138 de voturi exprimate.



Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă era necesar un număr de 233 de voturi.

Votul a fost secret cu bile.



Moțiunea de cenzură intitulată \"Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată - afară cu Guvernul ipocrit\", semnată de parlamentari AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați, a fost dezbătută luni în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.





