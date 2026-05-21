Mesaj ferm al lui Mark Rutte pentru Moscova: „Un atac nuclear asupra Ucrainei ar avea consecințe devastatoare”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment dur către Rusia, afirmând că Alianța Nord-Atlantică ar avea o reacție „devastatoare” dacă Moscova ar recurge la utilizarea armelor nucleare în războiul din Ucraina.

Declarația a fost făcută înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, în contextul în care Rusia și Belarus desfășoară exerciții militare comune care implică forțe nucleare.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul rus al Apărării, manevrele militare au început pe 19 mai și includ simulări privind utilizarea capabilităților nucleare, precum și exerciții cu rachete balistice și de croazieră.

Acestea se desfășoară cu participarea Forțelor Strategice de Rachete ale Rusiei, a flotelor din Nord și Pacific, a aviației de lungă distanță și a unor unități militare din mai multe regiuni ale țării.

Exercițiile au loc într-un moment sensibil al conflictului, pe fondul avertismentelor repetate venite din partea Ucrainei privind apropierea militară dintre Moscova și Minsk și posibilitatea unei implicări mai ample a Belarusului în război.

Întrebat despre riscul unui eventual atac nuclear al Rusiei, Mark Rutte a transmis un mesaj clar. „Ei bine, (Rusia) știe că, dacă se întâmplă asta, reacția va fi devastatoare”, a declarat oficialul NATO, precizând că Alianța urmărește îndeaproape desfășurarea exercițiilor militare.

Conform datelor prezentate de autoritățile ruse, la aceste manevre participă peste 64.000 de militari și mii de echipamente de luptă, inclusiv lansatoare de rachete, aeronave, nave de suprafață și submarine. Contextul alimentează îngrijorările privind securitatea regională și evoluția conflictului din Ucraina.