Merz propune un statut intermediar pentru Ucraina în UE: participare la reuniuni fără drept de vot
Cancelarul german Friedrich Merz a avansat ideea acordării Ucrainei a unui statut special în relația cu Uniunea Europeană, ca etapă intermediară pe drumul către aderare.
Potrivit acestuia, un astfel de mecanism ar putea facilita negocierile pentru încheierea conflictului declanșat de Rusia, printr-o implicare mai directă a Kievului în procesele decizionale europene, relatează Reuters.
Într-o scrisoare adresată liderilor europeni, consultată de agenția de presă, Merz propune introducerea conceptului de „membru asociat” pentru Ucraina. Acest statut ar permite reprezentanților ucraineni să participe la summituri ale Uniunii Europene și la reuniuni ministeriale, însă fără a avea drept de vot.
De asemenea, cancelarul german sugerează ca statele membre ale UE să își asume un angajament politic privind aplicarea clauzei de apărare reciprocă și în cazul Ucrainei. O astfel de măsură ar funcționa ca o garanție suplimentară de securitate pentru Kiev, în contextul războiului aflat în desfășurare.
