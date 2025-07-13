MOȚIUNEA DE CENZURĂ AUR SE VOTEAZĂ LUNI ÎN PARLAMENT

Parlamentarii decid mâine. Cade sau nu cade Guvernul Bolojan

Moțiunea inițiată de AUR împotriva Guvernului Bolojan ajunge mâine la vot în Parlament! Totul în contextul în care coaliția e pe un butoi de pulbere, după ce liberalii și social-democrații s-au atacat reciproc și ieri, iar PSD a fost singurul partid din Coaliție care a lipsit de la congresul PNL.

O parte dintre liberali sunt îngrijorați de rezultatul votului, mai ales că multe nemulțumiri există și în PNL, iar la congres au fost liberali care au adresat critici publice conducerii.

Opoziția a inițiat acest demers după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Pentru a fi finalizată această procedură, sesiunea extraordinară a Parlamentului s-a prelungit până pe 14 iulie, dată la care va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură, semnată de parlamentari AUR, S.O.S. România, POT și neafiliați.

Semnatarii moțiunii de cenzură susțin că Guvernul "a uzurpat puterea legitimă și a batjocorit voința de reprezentare a poporului român" și, ca urmare, "trebuie să dispară cu tot aparatul său de propagandă, mincinos și toxic".

"Imaginați-vă următoarea scenă: la un separeu mare, într-un restaurant de lux, clienții beau și mănâncă, șampanie scumpă, vită Wagyu, caviar și fumează trabucuri cubaneze. Afară, pe terasă, un alt grup mănâncă cartofi prăjiți și beau bere la PET. La final, după o petrecere lungă, vine nota de plată, la separeu. E uriașă. Mesenii simandicoși se uită lung la notă și îi spun chelnerului, fără să clipească, să o trimită la masa de pe terasă, să o plătească cei de acolo... Asta a fost condiția României în ultimii ani! Și nouă, românilor de pe terasă, ne-a fost trimisă nota de plată uriașă consumată de guvernanții din separeu", se arată în textul moțiunii.

Moțiunea trece în revistă, începând cu 2019 până în prezent, măsurile luate de Guvernele aflate la Palatul Victoria.

"Guvernanții (...) tocmai ne-au servit un nou pachet de creșteri fiscale. Totul pentru un singur scop sacru, să-și păstreze neatins dezmățul cheltuielilor pe care ei înșiși le fac cu banii noștri! Nu puteți voi plăti cât putem noi cheltui. Aceasta este deviza așa-ziselor reforme ale statului", afirmă inițiatorii moțiunii.

Conform acestora, "dacă proasta guvernare ar fi fost sport olimpic, actualii guvernanți ar fi ocupat în totalitate podiumul rușinii", iar "olimpicii la proba de proastă guvernare" vin să ceară românilor să plătească "incompetența, excesele de risipă"" ale guvernărilor Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu.

"Piromanii care au dat foc țării vin să ne ceară acum și bani pentru extinctor. Haideți să luăm pe rând măsurile cinice pe care le impune Executivul condus de Ilie Bolojan prin actualul proiect al Legii austerității - o creație apărută din neant, fără vreo minimă transparență, fără consultare reală, fără vreo urmă de rușine sau de remușcare. Guvernul ne-a pregătit un adevărat șoc economic, impus peste noapte, în mijlocul verii, ignorând orice aparență de predictibilitate", se mai susține în moțiune.

Executivul a avizat vinerea trecută primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, iar luni și-a asumat răspunderea în Parlament pe acest proiect. Cele mai importante măsuri prevăzute în acest pachet sunt impunerea a două cote de TVA de 11 și 21%, majorarea accizelor pentru alcool, carburanți și țigări, precum și introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei.

Dacă moțiunea de cenzură va trece, adică dacă va primi votul majorității deputaților și senatorilor, atunci Guvernul Bolojan este demis. Dacă aceasta nu va trece, atunci proiectul pe care Executivul și-a asumat răspunderea este adoptat.