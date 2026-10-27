Nicușor Dan condamnă presupusa implicare a Rusiei în acte de sabotaj pe teritoriul României
Nicușor Dan / Profimedia
Nicușor Dan condamnă orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj în România, după ce SRI a anunțat prevenirea unei operațiuni investigate de autorități.
Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm orice implicare a Federației Ruse în acțiuni de sabotaj pe teritoriul României, în contextul informațiilor privind o operațiune dejucată de autoritățile române.
Șeful statului a transmis că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și a infrastructurii strategice a României.
Declarația vine după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că, împreună cu alte instituții naționale și parteneri externi, a contribuit la prevenirea unei operațiuni de sabotaj în România, în care ar fi fost implicat un cetățean rus stabilit în țară.
Nicușor Dan: România condamnă ferm orice act de sabotaj
Mesajul președintelui subliniază poziția fermă a României față de orice tentativă de destabilizare și față de acțiunile care pot pune în pericol securitatea națională.
Autoritățile române tratează cu seriozitate informațiile privind posibile activități de sabotaj, în special atunci când acestea vizează obiective militare, infrastructuri critice sau instituții cu rol strategic.
În astfel de cazuri, cooperarea dintre instituțiile de securitate și partenerii internaționali este esențială pentru identificarea amenințărilor și prevenirea unor incidente.
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj în România
Serviciul Român de Informații a precizat că investigația privind cazul a început în februarie 2026. Potrivit instituției, cetățeanul rus vizat de anchetă ar fi documentat foto-video mai multe obiective de interes strategic, inclusiv baze militare românești și utilizate de aliații NATO, centre de comunicații și elemente de infrastructură critică.
Conform informațiilor comunicate de SRI, materialele ar fi fost realizate la solicitarea unui intermediar, prin intermediul unor servicii de mesagerie criptată.
Serviciul a mai transmis că tiparul activităților investigate prezintă asemănări cu alte cazuri de sabotaj atribuite unor rețele coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în situații investigate anterior în România și în alte state europene.
DIICOT investighează cazul
În acest dosar, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat reținerea unui cetățean rus, suspectat de tentativă la acte de diversiune.
Potrivit procurorilor, activitățile investigate ar fi vizat obiective militare românești și multinaționale din mai multe județe, precum și din București.
Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat activitățile și identificarea persoanelor care ar fi putut participa la pregătirea acestora.
Autoritățile continuă cercetările pentru clarificarea cazului și stabilirea răspunderii juridice a persoanelor implicate.
Securitatea națională, în centrul investigației
Cazul readuce în atenție riscurile asociate operațiunilor de sabotaj și activităților clandestine care pot viza infrastructura critică, obiectivele militare și instituțiile strategice.
Cooperarea dintre SRI, DIICOT, structurile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și serviciile partenere externe a avut un rol important în investigarea și prevenirea presupusei operațiuni.
Autoritățile nu au prezentat încă toate concluziile anchetei, iar acuzațiile trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare.
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