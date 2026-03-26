Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska, la Summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă, la inițiativa Melaniei Trump

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat miercuri la Summitul internațional „Pregătind viitorul împreună”, desfășurat la Casa Albă, la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump. Evenimentul a reunit soțiile unor lideri politici importanți, printre care Brigitte Macron, soția președintelui Franței, și Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei.

Summitul a avut ca temă principală cooperarea internațională în domeniile educației, sănătății și sprijinirii familiilor tinere, sub deviza consolidării parteneriatelor între state pentru un viitor sustenabil. Mirabela Grădinaru a susținut o intervenție în cadrul sesiunii dedicate egalității de șanse și accesului la educație pentru tineri, subliniind rolul investițiilor în educație ca „investiții în pace și stabilitate”.

Participarea sa la Washington este parte a unei vizite de lucru de trei zile în SUA, în care sunt programate întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai administrației americane și ai unor organizații internaționale.

Mirabela Grădinaru și Marta Nawrocka s-au reîntâlnit la Washington, unde unul dintre principalele subiecte de discuție a fost educația copiilor, o preocupare importantă pentru cele douǎ doamne în era inteligenței artificiale.