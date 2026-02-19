Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul pentru Pace, alături de Donald Trump, unde va avea o intervenție

Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție, joi, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de la Washington, informează Administrația Prezidențială.

Țara noastră participă la reuniunea inițiată de președintele Donald Trump în calitate de observator, informează Agerpres.

Din delegația șefului statului fac parte consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, și consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, Vlad Ionescu.



Într-un interviu acordat marți la Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan a subliniat că ''este în interesul României'' să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.



Șeful statului a arătat că organizația are o Cartă pe care au semnat-o deja statele ce au devenit membre și în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat.



Potrivit acestuia, în cursul zilei de joi, la Washington, are loc o primă întâlnire de lucru a acestei organizații, mai informează Agerpres.



''După ce am primit invitația de a participa la această ședință, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (...) După câteva zile de discuții cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participe în această calitate de observator'', a punctat șeful statului.

Nicușor Dan a menționat că la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza.



Mai mult, el a apreciat că participarea la reuniune va clarifica relațiile bilaterale.



''Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea administrației americane. Cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite'', a arătat șeful statului.