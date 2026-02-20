Termene cheie în instanţă pentru Călin Georgescu după menţinerea controlului judiciar

Controlul judiciar, prelungit cu 60 de zile

Urmează termene importante în instanță pentru Călin Georgescu în următoarea perioadă! Președintele interzis se va prezenta în fața magistraților de la Curtea de Apel București, la începutul săptămânii viitoare. Vorbim despre un termen important, în al doilea dosar penal în procedura de camera preliminară, asta după ce judecătorii au decis să rămână sub control judiciar.

Dosarul de la Curtea de Apel București

Luni, Călin Georgescu se va prezenta în fața magistraților Curții de Apel București, alături de avocații săi, în cel de‑al doilea dosar penal trimis în judecată de procurorii Parchetului General. În acest dosar, el este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Este un termen considerat esențial, întrucât în procedura de cameră preliminară ar putea fi depuse concluziile și excepțiile avocaților, ceea ce ar putea genera o posibilă răsturnare de situație.

Judecata pe fond în primul dosar

Un alt termen important urmează la Judecătoria Sectorului 1, unde va începe judecata pe fond în primul dosar penal în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Decizia Tribunalului București, care a stabilit că procesul poate începe, este definitivă.

Controlul judiciar, prelungit cu 60 de zile

Ca în fiecare marți, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la Secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă de peste un an. Tribunalul București a decis recent prelungirea acestei măsuri preventive cu încă 60 de zile, hotărâre definitivă pentru care se așteaptă motivarea instanței.