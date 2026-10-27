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Rares Bogdan acuză PNL că blochează investițiile: L-am confruntat pe Bolojan până m-au dat afară din ședință.

Ilie Bolojan și Rareș Bogdan

Ilie Bolojan și Rareș Bogdan

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Scris deIonuț Nichita
Publicat27 oct. 2026, 17:20
Sursăromaniatv

Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat marți, la emisiunea „Ai Aflat”, că l-a confruntat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, în ședințele partidului până când a fost dat afară de colegi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul, unde Bogdan a detaliat incidentele din interiorul formațiunii politice.

Confruntări directe și expulzare din ședințe

Rareș Bogdan a afirmat că nu a fost singurul liberal care i-a cerut explicații lui Bolojan, menționând că întrebările au fost formulate civilizat și susținute de argumente.

Eu l-am confruntat până m-au dat afară din ședință. Nu am fost singurul.

a declarat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan

Potrivit sursei citate de romaniatv, printre cei care au ridicat probleme în ședințe s-au numărat Florin Cîțu, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Alin Tișe, Adrian Veștea, Toma Petcu și Nicoleta Pauliuc.

Bogdan a explicat că colegii se ridicau pentru a întreba de ce nu se investește în exploatarea zonelor cu metale neferoase.

Discuția cu comisarul european

Europarlamentarul a relatat și o discuție avută cu comisarul european Stéphane Séjourné, în care i-a arătat resursele existente în subsolul României.

Îmi spunea: Domnule, voi sunteți nebuni. Aveți metale neferoase ca nimeni altul în Europa, dar noi luăm din China.

a spus Rareș Bogdan, referindu-se la răspunsul comisarului european Rareș Bogdan

În replică, Bogdan a cerut responsabililor să explice de ce nu se promovează investițiile în acest domeniu și de ce România rămâne dependentă de importurile din China.

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