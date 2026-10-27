Rares Bogdan acuză PNL că blochează investițiile: L-am confruntat pe Bolojan până m-au dat afară din ședință.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat marți, la emisiunea „Ai Aflat”, că l-a confruntat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, în ședințele partidului până când a fost dat afară de colegi.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul, unde Bogdan a detaliat incidentele din interiorul formațiunii politice.
Confruntări directe și expulzare din ședințe
Rareș Bogdan a afirmat că nu a fost singurul liberal care i-a cerut explicații lui Bolojan, menționând că întrebările au fost formulate civilizat și susținute de argumente.
Potrivit sursei citate de romaniatv, printre cei care au ridicat probleme în ședințe s-au numărat Florin Cîțu, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Alin Tișe, Adrian Veștea, Toma Petcu și Nicoleta Pauliuc.
Bogdan a explicat că colegii se ridicau pentru a întreba de ce nu se investește în exploatarea zonelor cu metale neferoase.
Discuția cu comisarul european
Europarlamentarul a relatat și o discuție avută cu comisarul european Stéphane Séjourné, în care i-a arătat resursele existente în subsolul României.
În replică, Bogdan a cerut responsabililor să explice de ce nu se promovează investițiile în acest domeniu și de ce România rămâne dependentă de importurile din China.