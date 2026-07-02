România trimite ajutoare umanitare în Venezuela după cutremurele din 24 iunie VIDEO

Publicat 2 iul. 2026, 13:25 Sursă realitatea.net

O aeronavă de transport strategic C-17 Globemaster III a decolat joi de la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, transportând ajutoare umanitare pentru Venezuela, țară grav afectată de cutremurele din 24 iunie. Misiunea se desfășoară în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, anunță MApN într-un comunicat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre MApNajutoareumanitarVenezuelacutremureaeronavă