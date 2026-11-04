Sondaj NBC News: Americanii, tot mai nemulțumiți de Donald Trump și de situația economică. Ce arată cifrele

Publicat 4 nov. 2026, 08:10 Sursă realitatea.net

Un sondaj NBC News arată nemulțumirea americanilor față de Donald Trump și economie. Democrații au un avantaj de 7 puncte înaintea alegerilor.

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