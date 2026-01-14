Tăcere la vârful statului în scandalul Mercosur. Coaliția, în pragul ruperii? Divergențe uriașe

Tăcere totală de la cel mai înalt nivel în scandalul Mercosur! Președintele și premierul tac după ce în coaliție a izbucnit un scandal-monstru iar liderii acuză că nu au fost consultați înainte de votul dat în Consiliul European. Tensiunile riscă să scoată PSD de la guvernare. De partea cealaltă, Ministerul de Externe îi contrazice pe ministrul Agriculturii și pe ceilalți lideri și susține că nu era nevoie de un memorandum comun, aprobat de toate ministerele, dar și că poziționarea României este una asumată inclusiv de președintele Nicușor Dan.

Până acum nicio reacție nici din partea premierului și nici din partea președintelui Nicușor Dan pe această problemă, o problemă care a generat tensiuni foarte mari în Coaliția de guvernare.

Am exact atacuri între PSD și USR în aceste zile. Social-democrații susțin și ei, la fel ca și președintele UDMR, Kelemen Hunor, că toate aceste lucruri nu au fost discutate în Coaliție înainte de a se ajunge la un vot în Consiliul European, un vot care să vină din partea țării noastre.

Acuză de asemenea că, de altfel, ministrul de Externe, Ioana Țoiu, nici nu avea un mandat pentru a da acel vot în Consiliul European și pentru a se ajunge la aprobarea acestui acord. De asemenea, știm că opoziția a pregătit acea moțiune simplă împotriva ministrului de Externe și sursele noastre spun că nu este exclus ca social-democrații să voteze această moțiune.

Inclusiv unul dintre liderii PSD a dat de înțeles că este o posibilitate ca, la vot în Parlament, social-democrații să se alăture opoziției împotriva ministrului de Externe. Ar fi deja cea de-a doua moțiune simplă votată de social-democrați împotriva unui ministru USR.

Se discută tot mai des în această perioadă, așadar, și despre eventuala rupere a Coaliției, mai ales în condițiile în care deja am văzut numeroase conflicte, în special între cei de la PSD și cei de la USR, și sunt voci care vorbesc despre o eventuală nouă coaliție între PSD și AUR.