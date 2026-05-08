UE pregătește un dialog direct cu Vladimir Putin. Bruxelles-ul se teme că ar putea fi exclus din negocierile privind Ucraina

Sursă: realitatea.net

Uniunea Europeană începe să analizeze posibilitatea unor negocieri directe cu Vladimir Putin, pe fondul blocajului diplomatic legat de războiul din Ucraina și al temerilor tot mai mari că statele europene ar putea rămâne în afara deciziilor majore privind viitorul conflictului.

Potrivit Financial Times, oficialii europeni caută variante prin care Bruxelles-ul să își construiască propriul canal de comunicare cu Kremlinul, în contextul în care procesul diplomatic actual este dominat de Statele Unite.

Bruxelles-ul caută un canal propriu de dialog cu Moscova

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că există „potențial” pentru un dialog între Uniunea Europeană și Vladimir Putin și a confirmat că Ucraina susține pregătirea unui asemenea scenariu.

„Discut cu liderii tuturor celor 27 de state membre pentru a înțelege cum ne putem organiza cel mai bine și ce este necesar pentru un dialog eficient cu Rusia, atunci când va veni momentul potrivit”, a spus Costa.

Potrivit oficialului european, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-ar fi transmis liderilor UE, în timpul summitului desfășurat luna trecută în Cipru, că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să joace un rol activ în eventualele negocieri cu Moscova.

Temeri că Europa ar putea fi marginalizată

Până acum, poziția oficială a Uniunii Europene a fost că nicio decizie privind Ucraina nu poate fi luată fără participarea Kievului. Totuși, în capitalele europene crește îngrijorarea că negocierile dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina au intrat într-un impas.

În același timp, există temeri că Europa ar putea fi exclusă din eventualele acorduri și ulterior pusă în situația de a accepta condiții negociate fără participarea sa directă.

António Costa a insistat că Bruxelles-ul nu dorește să saboteze sau să interfereze cu inițiativele diplomatice ale administrației conduse de Donald Trump, însă a recunoscut că Rusia nu transmite în acest moment semnale clare privind disponibilitatea pentru negocieri serioase cu Uniunea Europeană.

„Da, există un potențial pentru negocieri cu Putin. Dar în acest moment nimeni nu vede indicii că Rusia este cu adevărat pregătită pentru un dialog serios”, a afirmat acesta.

Kievul susține ideea unei coordonări europene mai puternice

Administrația prezidențială ucraineană a confirmat existența discuțiilor privind o posibilă implicare directă a Uniunii Europene în eventualele negocieri cu Rusia.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că este nevoie de „mai multă coordonare la nivel european” și că ar putea exista inclusiv varianta în care „un lider să vorbească în numele întregii Europe” în relația cu Moscova.

Potrivit Kievului, o astfel de formulă ar putea crește presiunea diplomatică asupra Kremlinului și ar consolida poziția europeană în eventualele discuții de pace.

Lipsă de consens în interiorul Uniunii Europene

Deși unele state membre au început deja să vorbească deschis despre posibilitatea unui dialog direct cu Kremlinul, în interiorul Uniunii Europene nu există încă un consens clar privind reprezentarea blocului comunitar.

Premierul belgian Bart De Wever s-a numărat printre liderii care au ridicat public această temă.

În acest moment, statele membre nu au stabilit cine ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană într-un eventual dialog cu Rusia, în ce condiții ar trebui inițiate contactele și care ar fi limitele negocierilor.

Discuții paralele între Kiev și administrația Trump

În paralel cu aceste evoluții, Volodimir Zelenski a anunțat că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a ajuns în Statele Unite pentru întâlniri cu reprezentanți ai administrației Trump, inclusiv cu emisarul Steve Witkoff.

Președintele ucrainean a explicat că scopul acestor discuții este „reluarea procesului diplomatic”, blocat după escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.

„Lucrăm pentru ca aceste contacte să contribuie la apropierea unei păci juste și la garantarea securității”, a declarat Zelenski.

Propuneri de armistițiu și noi atacuri

În ultimele zile, Moscova și Kievul au făcut schimb de propuneri privind o posibilă încetare temporară a focului.

Vladimir Putin a anunțat că armata rusă va respecta un armistițiu scurt în perioada paradei de „Ziua Victoriei” din 9 mai și a cerut Ucrainei să procedeze similar.

Ca reacție, Volodimir Zelenski a anunțat unilateral o încetare a focului pe 6 mai, susținând că dacă Rusia poate garanta securitatea paradei militare, ar putea extinde măsura și pe întreaga linie a frontului.

La scurt timp după aceste declarații, autoritățile ucrainene au acuzat Rusia că a lansat noi atacuri asupra unor orașe din Ucraina. Potrivit Kievului, 27 de persoane au murit și cel puțin 120 au fost rănite.

Kremlinul transmite condiții pentru negocieri

Ultimele tentative europene de a deschide un canal direct cu Moscova au avut loc în februarie, când consilierii pentru securitate ai președintelui francez Emmanuel Macron au mers la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși.

Potrivit Financial Times, partea rusă a respins atunci propunerile europene, însă ar fi transmis că Moscova ar putea lua în calcul „un alt semnal european”.

„Mesajul general al lui Putin este: suntem pregătiți să fim constructivi dacă și voi sunteți pregătiți să fiți constructivi. Dacă nu, nu suntem interesați”, a declarat pentru FT o sursă aflată în contact cu Kremlinul.

Potrivit acelorași surse, Vladimir Putin continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene din zonele controlate de Kiev în Donbas înaintea unor negocieri serioase privind conflictul.