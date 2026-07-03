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Ultimatum de la AUR pentru Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan să propună un premier până duminică!”

George Simion

George Simion

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 3 iul. 2026, 16:09

George Simion a transmis un ultimatum președintelui! Dacă Nicușor Dan nu vine cu o propunere de premier până la finalul săptămânii, liderul AUR demarează procedura de suspendare a șefului de stat. Totodată, Simion îl acuză pe Bolojan, că deși guvernul său a fost demis, nu vrea să plece de la putere.

George Simion: „Pornim suspendarea dacă Nicușor Dan nu vine cu premierul!”

„Dacă până duminică, în două zile, Nicușor Dan nu vine cu o propunere de premier și așteaptă, așa cum a zis Kelemen Hunor, undeva, sfârșitul lunii iulie, arată că nu respectă acea carte pe care o aveți în mână, Constituția României, și își permite să se joace cu termenele.

Are 60 de zile de la prima nominalizare, când trebuie să dea țării un Guvern, că nu degeaba pe 5 mai, la inițiativa AUR, am votat cu 90 de parlamentari și, în total, 281 de aleși, ca Guvernul Bolojan să plece acasă. Guvern demis.

În mod normal, dacă domnul Bolojan avea onoare, pleca după data de 5 mai.

Ăsta a fost cazul la toți premierii demiși prin moțiune de cenzură. Domnul Bolojan se agață de scaun, are șapte miniștri care nu mai pot semna niciun act, dar, probabil, ei inventând noi reguli constituționale, noi interpretări ale Constituției, vor semna acte și se joacă de-a Constituția.”, a zis liderul AUR, George Simion.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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