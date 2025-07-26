UN FOST MINISTRU DE FINANȚE DĂ DE PĂMÂNT CU GUVERNUL BOLOJAN: NU EȘTI VEDETĂ! ÎMPĂRATUL ESTE GOL!

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, atacă Executivul lui Bolojan pentru măsurile fiscale promovate

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, atacă Executivul lui Bolojan pentru măsurile fiscale promovate. Fostul ministru de la PSD spune că guvernanții țipă toată ziua isteric despre sinecuriștii lor, dar își plasează în funcții apropiații și dau dovadă de ipocrizie și fariseism.

Câciu dă de pământ cu Guvernul Bolojan și spune că „împăratul este gol”. Fostul ministru de la PSD a declarat că a fi ministru nu înseamnă să fii trompetă și că un ministru trebuie să își facă treaba pentru țară.

„Nu ești vedetă, dacă pentru asta te-ai făcut ministru ești zero din perspectiva calitativă”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Adrian Câciu a punctat și faptul că România a intrat în trimestrul 3, iar economia tot în stagnare este.

Sursa: Realitatea Din PSD