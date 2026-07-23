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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem energie la ore diferite?
De ce ne simțim plini de energie dimineața, iar alții abia seara? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre ritmul biologic, factorii care ne influențează nivelul de energie și cum ne putem adapta stilul de viață pentru un organism mai echilibrat.
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