Rogobete anunță că nu va vota nicio lege care afectează personalul medical: „Nu poți construi un sistem mai puternic lovindu-i pe cei care îl țin în viață”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete spune că nu va vota nicio lege care reduce veniturile personalului medical sau înrăutățește condițiile de muncă din spitale. Deputatul PSD susține că medicii, asistentele, infirmierii și personalul auxiliar sunt deja suprasolicitați din cauza lipsei de angajați.
Rogobete afirmă că a avut aceeași poziție și la începutul anului, când s-a discutat despre reducerea cu 10% a veniturilor din sistemul sanitar.
Rogobete: Nu voi vota o lege care slăbește sistemul medical
„În ianuarie m-am opus ferm încercării de a reduce cu 10% veniturile personalului medical. Am spus atunci că nu poți construi un sistem de sănătate mai puternic lovindu-i tocmai pe cei care îl țin în viață. Și o voi spune din nou, astăzi. Nu voi vota niciodată o lege care slăbește sistemul de sănătate și umilește oamenii care îl țin pe umeri de atâția ani”, a transmis Alexandru Rogobete.
Fostul ministru spune că a vizitat în ultimele zile mai multe spitale și a discutat direct cu angajații. Potrivit acestuia, lipsa personalului și numărul mare de gărzi îi împing pe mulți la limita epuizării.
Angajații din spitale, tot mai obosiți
„Ieri am fost la Târgu Mureș. Astăzi sunt la Cluj. Merg prin spitale, vorbesc cu medici, asistente, infirmieri și personal auxiliar. Peste tot văd același lucru: oameni la limita epuizării, care continuă să îngrijească pacienții cu profesionalism, deși duc lipsa colegilor, fac gărzi peste gărzi și duc în spate un sistem întreg”, a transmis acesta.
Rogobete avertizează că măsurile care afectează veniturile și condițiile de muncă ar putea determina și mai mulți angajați să plece din sistem sau din țară. În acest caz, spitalele ar rămâne cu și mai puțini oameni, iar pacienții ar aștepta mai mult pentru consultații și tratamente.
„Asta este reforma? Să-i împingi și pe ultimii să plece? Chiar vrem un nou val de medici care își caută viitorul în alte țări? Chiar vrem spitale mai goale și pacienți care așteaptă și mai mult? Asta e reforma mult dorită?”, a întrebat Rogobete.
Proteste în sute de unități sanitare
Fostul ministru susține că reforma sistemului medical trebuie să însemne investiții, angajări și condiții mai bune pentru personal, nu reduceri de venituri.
„Eu aleg să fiu de partea lor. Astăzi, la fel ca în ianuarie. Și voi continua să lupt pentru ei”, a declarat Alexandru Rogobete.
Declarațiile vin după ce angajații din peste 480 de unități sanitare au participat la o grevă de avertisment. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de noua Lege a salarizării și avertizează că protestele ar putea continua, inclusiv prin declanșarea unei greve generale.