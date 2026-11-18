Publicat 18 nov. 2026, 10:40 Actualizat 18 nov. 2026, 10:42

Cafeaua sau efortul fizic pot influența temporar valorile tensiunii arteriale, iar o măsurătoare făcută imediat după aceste activități poate fi înșelătoare. La „Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru” aflăm de ce este important să respectăm câteva reguli simple înainte de verificarea tensiunii și cum putem obține rezultate corecte, relevante pentru sănătatea noastră.

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