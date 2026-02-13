18 februarie, noul termen la CCR în dosarul pensiilor magistraților

CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind reforma pensiilor magistraților

Judecătorii CCR au stabilit un nou termen pentru deliberările privind pensiile magistraților.

Judecătorii CCR au început deliberările privind pensiile magistraţilor la începutul lunii decembrie anul trecut şi de atunci au amânat de cinci ori pronunţarea asupra acestei reforme contestate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Noul termen a fost stabilit pentru 18 februarie şi până atunci judecătorii ar trebui să se lămurească dacă dau curs noii intervenţii a instanţei supreme care a cerut şi sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - o solicitare care, dacă va fi aprobată de CCR, ar bloca pe termen lung reforma pensiilor magistraţilor.

Sursa: Realitatea din Justitie