Accident în Gâlgăul Almașului: pieton beat, accidentat de o șoferiță din Cluj
Polițiștii din Jibou au fost solicitați să astăzi să intervină la un accident de circulație produs pe Drumul Național 1G, în localitatea Gâlgău Almașului. O persoană a fost rănită ușor.
La data de 31 decembrie, ora 13.06, o femeie de 41 de ani din județul Cluj, conducea autoturismul pe drumul menționat, iar în localitatea Gâlgău Almașului a acroșat un pieton, care se afla în traversarea străzii.
În urma impactului, pietonul, un bărbat în vârstă de 63 de ani din comuna Bălan, a fost rănit ușor.
Ambii participanți la trafic au fost testați cu alcooltestul. În cazul conducătoarei auto, rezultatul a fost negativ, iar în cazul pietonului s-a evidențiat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii continuă cercetările în vederea administrării întregului probatoriu.
Sursa: Realitatea de Salaj
