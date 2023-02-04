Adăpost de câini din Dragu, verificat de polițiști! Au fost aplicate amenzi de peste 50.000 lei

Polițiștii au efectuat un control pentru verificarea condițiilor de viață ale animalelor
Polițiștii Biroul pentru Protecția Animalelor împreună cu polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cei ai Postului de Poliție Dragu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, alături de reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj și cei ai Gărzii de Mediu Sălaj, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale au acționat, joi, în cadrul unei acțiuni desfășurate la nivel național, pe linia identificării și combaterii traficului ilegal de câini.
În cadrul amplei acțiuni, polițiștii Biroul pentru Protecția Animalelor împreună cu reprezentanții celorlate instituții au efectuat un control pentru verificarea condițiilor de viață ale animalelor de la un adăpost din localitatea sălăjeană Dragu, cu privire la respectarea prevederilor O.U.G. nr.155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân, a prevederilor Legii nr. 205/2004 pentru protecția animalelor, precum și a prevederilor O.U.G. nr.55/2002 referitoare la regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi.
În urma controlului efectuat la adăpostul din Dragu, polițiștii sălăjeni de la protecția animalelor au identificat și verificat 204 exemplare canine, iar pentru neregulile constatate au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.600 de lei.
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj vor desfășura în continuare activități de verificare a concordanței dintre animale identificate, documentele sanitar-veterinare puse la dispoziția polițiștilor și a specialiștilor din cadrul celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, a bazelor de date care gestionează deținătorii de animale, a respectării obligațiilor privind întreţinerea şi supravegherea animalelor, tratamentul aplicat acestora excluzând orice act de cruzime şi violenţă, precum și respectarea obligațiilor referitoare la microciparea, sterilizarea și vaccinarea antirabică a animalelor.
Sursa: Realitatea de Salaj