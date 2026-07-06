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Crește bilanțul victimelor dublului seism din Venezuela: peste 3.300 de morți

Victime cutremur Venezuela

Victime cutremur Venezuela

Scris deStoica Marian
Publicat6 iul. 2026, 07:51
Sursărealitatea.net

Autoritățile din Venezuela au revizuit bilanțul victimelor provocate de dublul seism din 24 iunie, anunțând că numărul morților a ajuns la 3.342, iar cel al răniților la 16.740. În același timp, ONU estimează că zeci de mii de persoane sunt încă dispărute.

Guvernul de la Caracas a anunțat, duminică, că bilanțul oficial al victimelor dublului seism care a lovit Venezuela pe 24 iunie a crescut la 3.342 de morți și 16.740 de răniți.

Potrivit comunicatului oficial, datele sunt valabile la 5 iulie și indică o creștere semnificativă față de bilanțul precedent, publicat sâmbătă, când autoritățile raportau 2.954 de decese.

Ce se știe despre dispăruți

Deși autoritățile venezuelene nu au oferit informații privind numărul persoanelor dispărute, Organizația Națiunilor Unite estimează că acesta ar putea ajunge până la 50.000. Alte evaluări indică însă un număr mai apropiat de 10.000 de persoane date dispărute.

Cum decurg operațiunile de căutare

Între timp, operațiunile de înhumare continuă în zonele afectate. Jurnaliștii AFP au constatat că peste 150 de cadavre neidentificate au fost îngropate în morminte individuale în cimitirul La Esperanza din La Guaira. Echipa agenției a numărat 159 de morminte destinate victimelor neidentificate și alte 95 pentru persoane identificate.

Totodată, groparii, sprijiniți de excavatoare mecanice, pregătesc noi șanțuri pentru înhumarea altor victime, în condițiile în care autoritățile continuă recuperarea trupurilor din zonele devastate de cutremure.

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