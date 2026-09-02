Alertă de inundații în trei județe din România. Afluenții Trotușului, sub Cod galben

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 sept. 2026, 16:59

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis miercuri, 2 septembrie, o atenționare Cod galben de inundații pentru afluenți ai râului Trotuș din județele Bacău, Harghita și Covasna.

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