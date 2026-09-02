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Senat / Comisia de învățământ: Examenul suplimentar de admitere la liceu - eliminat

Examen admitere liceu

Examen admitere liceu

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 13:43
Sursărealitatea.net

Comisia pentru învățământ a Senatului a decis, miercuri, eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu, proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului, care este for decizional.

În prezent, Legea 198/2023 privind Învățământului preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a Evaluării Naționale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an școlar.

Senatorii din Comisia de învățâmânt au decis eliminarea acestei prevederi. Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Abrogarea acestei prevederi a fost susținută și de foștii miniștri ai Educației Daniel Funeriu și Mircea Miclea, precum și de reprezentanții Consiliului Elevilor și Asociației de părinți.

'În ședința Comisiei de învățământ din Senat am obținut un consens pentru care mai mulți dintre noi ne-am luptat foarte mult, chiar dacă au fost opinii inițial diferite. (...) În acest moment, în unanimitate, toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societății, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu. Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligația morală, așa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și la matematică, lucru pe care l-au criticat toți experții', a spus președintele comisiei, Ștefan Pălărie.

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