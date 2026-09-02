Val de concedieri în România: peste 7.200 de oameni au rămas fără loc de muncă. Oferta de joburi, la minimul ultimilor 10 ani

Publicat 2 sept. 2026, 13:52 Sursă Realitatea PLUS

Piața muncii dă tot mai multe semne de slăbiciune, în timp ce companiile reduc angajările și fac disponibilizări. Peste 7.200 de salariați au fost concediați în primele șapte luni din 2026, iar găsirea unui nou loc de muncă devine tot mai dificilă.

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