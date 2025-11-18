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Arădean cercetat după ce și-a agresat concubina chiar în interiorul sediului Poliției

Arădean cercetat după ce și-a agresat concubina chiar în interiorul sediului Poliției

Arădean cercetat după ce și-a agresat concubina chiar în interiorul sediului Poliției

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 18 nov. 2025, 16:36

Arădean cercetat după ce și-a agresat concubina chiar în interiorul sediului Poliției

Un bărbat dintr-o localitate arădeană a ajuns să fie cercetat penal pentru violență în familie, după ce și-a lovit concubina cu pumnul și a tras-o de păr chiar în sediul Poliției, unde fusese adus pentru a clarifica un conflict legat de locuința comună.

Arădean cercetat după ce și-a agresat concubina chiar în interiorul sediului Poliției

La intrarea în sediul Poliției din Chișineu-Criș, bărbatul s-a repezit asupra femeii, aplicându-i o lovitură în zona feței și apucând-o de păr. Conform procurorilor, în timpul intervenției agenților care încercau să îl imobilizeze, acesta a împins-o pe femeie la pământ.

Ancheta a arătat că, pe 14 noiembrie, individul fusese transportat de polițiști de la locuința sa din Nădab la secția din Chișineu-Criș, pentru a clarifica o dispută privind folosirea spațiului locativ, conflict pe care îl avea cu partenera sa.

Deși femeia nu a dorit să depună plângere prealabilă, polițiștii s-au autosesizat pentru infracțiunea de violență în familie.Cercetările continuă pentru stabilirea completă a faptelor și a răspunderii penale a suspectului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș au dispus plasarea bărbatului din Nădab sub control judiciar pentru 60 de zile.

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