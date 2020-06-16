Bani de calculator - ''Euro 200''. S-a publicat lista elevilor beneficiari din Sălaj

Lista beneficiarilor a fost publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean

20 de elevi din județul Sălaj primesc un ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare în cadrul programului naţional "Euro 200\"\" . S-a publicat lista elevilor beneficiari din județul Sălaj, (vezi aici LISTA) iar aceștia sunt din localitățile: Zalău, Bogdana, Stârciu, Chieșd, Motiș, Cehu Silvaniei, Motiș, Bobota, Surduc, Șimleu Silvaniei, Bobota, Aluniș, Sâg, Dobrin, Horoatu Crasnei, Dobrin, Deja, Chieșd și Hida. Programul \"\"Euro 200\"\" pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziţionării unui calculatoar se adresează elevilor din familiile cu un venit sub 250 de lei pe membru. Aceștia pot primi un ajutor financiar în valoare de 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator sau a unei tablete. Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru care se oferă sprijin financiar este: pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent, FSB minimum 800 MHz, frecvența procesor minimum 2.300 MHz, HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 15″, tastatura, mouse optic; pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent, frecventa procesor minimum 2.000 MHz, RAM tip DDR3 minimum 4 GB, HDD minimum 250 GB, diagonala minimum 15″; rezoluție minimum 1.366 x 768, DVD; pentru notebook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent, tip procesor minimum N450 sau echivalent, HDD SATA minimum 250 GB, RAM DDR3 minimum 1 GB, diagonala minimum 10. Anul trecut, la nivel de județ, 39 de elevi au beneficiat de programul social \"\"Euro 200\"\".