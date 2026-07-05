Gest de mare campion făcut de Cristiano Ronaldo pentru un băiat rămas orfan după cutremurele din Venezuela

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 13:19

Un băiat de 10 ani din Venezuela, rămas fără părinți și fratele mai mare în urma cutremurelor devastatoare din luna iunie, a avut o singură dorință în timp ce era internat în spital: un abțibild cu Cristiano Ronaldo pentru albumul Panini al Cupei Mondiale 2026. În schimb, idolul său i-a oferit o surpriză pe care nu o va uita niciodată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Cristiano RonaldoVenezuelacopil