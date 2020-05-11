Din 2021: se dublează valoarea tichetelor sociale, de la 50 de lei lunar, la 100 de lei lunar

Tichetele se vor acorda începând de anul viitor, de la 1 ianuarie 2021

Tichete sociale în valoare de 100 de lei lunar. De asta vor beneficia preșcolarii din medii defavoritate, care frecventează grădinița cu regularitate. Tichetele se vor acorda începând de anul viitor. De la 1 ianuarie 2021 se modifică Legea privind stimularea prezenței la grădiniță a copiilor din familii defavorizate, prin tichete sociale condiționate de prezență. Modificările se fac prin Legea 49/2020 pentru completarea și modificarea legii tichetelor sociale pentru grădiniță. Noua lege, de care vor beneficia aproximativ 100.000 de preșcolari, schimbă condițiile de eligibilitate: de la 284 de lei venit maxim lunar pe membru de familie (în prezent), la toți copiii înscriși la grădiniță din familiile care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, de la 1 ianuarie 2021. Acest lucru crește pragul de eligibilitate la 530 de lei/lună pe membru de familie. De asemenea, se aplică eliminarea cererii – simplificare administrativă prin care stimulentul se acordă din oficiu copiilor din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, iar părinții nu mai trebuie să depună încă un dosar la primărie. Cuantumului tichetului social va fi de 100 de lei/copil lunar (de la 50 de lei), pentru a îi crește utilitatea. Suma de 50 de lei, valaorea tichetului social a fost propusă în anul 2010 și era prea mică pentru ca părinții să poată acoperi din ea cheltuielile legate de grădiniță.