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Dr. Mihai Dobra, la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Cancerul de prostată evoluează în tăcere. Ce semne nu trebuie ignorate
Publicat24 nov. 2026, 11:38
Actualizat24 nov. 2026, 11:40
Cancerul de prostată este una dintre afecțiunile care pot evolua în tăcere, fără simptome evidente în stadiile inițiale. Un aspect important, mai puțin cunoscut de public, este explicat de dr. Mihai Dobra, medic primar urolog și doctor în științe medicale, într-un dialog la Realitatea Plus.
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