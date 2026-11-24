Publicat 24 nov. 2026, 11:09 Sursă capital

Parlamentarii propun includerea datei de 24 decembrie în lista sărbătorilor legale, creșterea numărului de zile libere de la 17 la 18 și extinderea minivacanței de Crăciun.

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