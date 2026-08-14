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Drona prăbușită în Tulcea. Resturile au fost găsite în Munții Măcinului. MApN: Au fost observate urme de combustie
Dronă/ Arhivă foto
Publicat14 aug. 2026, 17:47
Actualizat14 aug. 2026, 17:49
SursăRealitatea.Net
Resturile dronei semnalate vineri în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului pentru evaluarea și, dacă este necesar, neutralizarea resturilor.
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