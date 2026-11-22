Europa și-a desemnat capitalele turismului pentru 2027
Spania
Europa și-a ales Capitalele Turismului pentru 2027. Ljubljana și Calvià, din Mallorca, au fost premiate de Comisia Europeană pentru turism sustenabil.
Comisia Europeană a desemnat Ljubljana, capitala Sloveniei, și Calvià, o localitate din insula Mallorca, drept Capitale Europene ale Turismului în 2027. Cele două destinații au fost premiate pentru proiectele de promovare a turismului sustenabil, accesibil și inovator.
Europa are două noi destinații care vor ocupa un loc important pe harta turismului în 2027. Ljubljana, capitala Sloveniei, și Calvià, o municipalitate situată în Mallorca, Spania, au fost desemnate de Comisia Europeană drept Capitale Europene ale Turismului pentru anul viitor.
Cele două localități au câștigat competiția European Capitals of Tourism 2027, organizată pentru a recompensa destinațiile care dezvoltă modele de turism inteligent și sustenabil. Evaluarea a vizat mai multe criterii, printre care protejarea mediului, accesibilitatea, digitalizarea serviciilor turistice și promovarea patrimoniului cultural.
În total, 83 de destinații din 24 de țări europene au intrat în competiție, însă numai 16 au ajuns pe lista finaliștilor.
Ljubljana, noua capitală europeană a turismului la categoria orașelor mari
Capitala Sloveniei a câștigat distincția la categoria orașelor cu peste 100.000 de locuitori. Ljubljana a impresionat juriul prin strategia sa de dezvoltare turistică, orientată atât către vizitatori, cât și către nevoile comunității locale.
Unul dintre principalele atuuri ale orașului este modul în care utilizează tehnologia și datele pentru gestionarea fluxurilor de turiști. Autoritățile urmăresc să distribuie mai bine vizitele pe parcursul anului și să evite aglomerarea anumitor zone.
Juriul european a apreciat și investițiile în turismul accesibil, inițiativele culturale și proiectele care încurajează călătoriile în toate anotimpurile.
Ljubljana va avea astfel ocazia să își promoveze modelul turistic în fața altor destinații europene și să prezinte proiectele care au contribuit la obținerea titlului.
Calvià din Mallorca, premiată pentru renunțarea la turismul de masă
A doua distincție a revenit localității Calvià, situată în insula Mallorca, din arhipelagul Balearelor, Spania.
Municipalitatea a câștigat categoria destinațiilor cu o populație cuprinsă între 25.000 și 100.000 de locuitori. Juriul a remarcat în special eforturile autorităților de a transforma modelul turistic tradițional, bazat pe un număr foarte mare de vizitatori, într-unul mai echilibrat și mai prietenos cu mediul.
Calvià urmărește să atragă turiști pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul estival. Strategia include protejarea mediului natural, dezvoltarea comunității locale și găsirea unui echilibru între activitatea turistică și calitatea vieții locuitorilor.
Această abordare a fost considerată un exemplu pentru alte destinații europene consacrate, care se confruntă cu efectele turismului de masă.
83 de destinații europene au candidat pentru titlurile din 2027
Competiția organizată de Comisia Europeană a atras 83 de candidaturi din 24 de țări. Dintre acestea, 16 destinații au fost selectate pentru etapa finală, câte opt pentru fiecare categorie.
La categoria orașelor cu peste 100.000 de locuitori s-au aflat pe lista finaliștilor Aalborg (Danemarca), Braga (Portugalia), Genova (Italia), Konya (Turcia), Ljubljana (Slovenia), Liov (Ucraina), Salzburg (Austria) și Sofia (Bulgaria).
Pentru categoria destinațiilor mai mici au concurat Calais (Franța), Calvià (Spania), Geestland (Germania), Ibiza (Spania), Nova Gorica (Slovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turcia) și Zadar (Croația).
Câștigătoarele au fost stabilite de un juriu european, în urma prezentărilor susținute la Bruxelles, în zilele de 18 și 19 noiembrie 2026.
Ce beneficii primesc noile Capitale Europene ale Turismului
Pe parcursul anului 2027, Ljubljana și Calvià vor beneficia de promovare din partea Comisiei Europene și vor face parte dintr-o rețea europeană dedicată schimbului de experiență și dezvoltării turismului sustenabil.
Cele două destinații vor primi și câte o sculptură special realizată pentru această distincție, care va fi expusă pe parcursul anului în localitățile câștigătoare.
Titlul reprezintă o oportunitate importantă de promovare internațională, dar și o recunoaștere a eforturilor depuse pentru dezvoltarea unui turism care să aducă beneficii atât vizitatorilor, cât și comunităților locale.
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