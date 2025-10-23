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FĂRĂ CĂLDURĂ ÎN BUCUREȘTI, OAMENII DAU BANI GREI PE SURSE ELECTRICE
FĂRĂ CĂLDURĂ ÎN BUCUREȘTI, OAMENII DAU BANI GREI PE SURSE ELECTRICE
Facturile la energie explodează
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